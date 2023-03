Dentro la casa di Rosalia Messina Denaro, l’omaggio vistoso al fratello in salotto – Il video (Di venerdì 3 marzo 2023) Il rapporto tra Rosalia Messina Denaro e suo fratello durante la latitanza sarebbe stato strettissimo. Lo dimostrano i numerosi pizzini ritrovati nella casa della donna, arrestata oggi 3 marzo, l’unica delle quattro sorelle a vivere da sola nella storica abitazione di famiglia a Castelvetrano. E poi un quadro con il ritratto dello stragista di Cosa Nostra che lo raffigura con la corona in testa e i tipici occhiali da sole a goccia. Poco più in là un altro ritratto, quello di don Ciccio, il capostipite della dinastia Messina Denaro, presente anche con una foto in una cornice d’argento sul tavolo in salotto. Secondo quanto emerso dalle indagini della procura di Palermo, Rosalia e Matteo Messina Denaro ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Il rapporto trae suodurante la latitanza sarebbe stato strettissimo. Lo dimostrano i numerosi pizzini ritrovati nelladella donna, arrestata oggi 3 marzo, l’unica delle quattro sorelle a vivere da sola nella storica abitazione di famiglia a Castelvetrano. E poi un quadro con il ritratto dello stragista di Cosa Nostra che lo raffigura con la corona in testa e i tipici occhiali da sole a goccia. Poco più in là un altro ritratto, quello di don Ciccio, il capostipite della dinastia, presente anche con una foto in una cornice d’argento sul tavolo in. Secondo quanto emerso dalle indagini della procura di Palermo,e Matteo...

