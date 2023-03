Denise Pipitone | prelevato il DNA a una ragazza rom Si riaccendono le speranze

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuartoGrado : Caso Denise Pipitone, un colpo di scena clamoroso che potrebbe aggiungere un tassello importante: è stato prelevato… - GDS_it : Nuove speranze per Denise Pipitone, scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004. Disposto l'esam… - Y2KAERl : ma che dite hanno trovato una ragazza molto simile a denise pipitone - PollicinoAndrea : RT @QuartoGrado: Caso Denise Pipitone, un colpo di scena clamoroso che potrebbe aggiungere un tassello importante: è stato prelevato il dna… - filly265 : RT @AlessiaElenaSt1: Hanno arrestato la sorella di #MessinaDenaro Magari sa qualcosa sul rapimento di Denise! GIUSTIZIA e VERITÀ per Denis… -

VASANELLO - Tutto esaurito a Vasanello per la prima giornata di Dark Side 2023, ospite Piera Maggio ,con il suo libro '' sulla misteriosa scomparsa della figlia la piccola. Solo posti in piedi nella bellissima chiesa della Stella, tantissime le persone intervenute molte mamme e nonne presenti in sala che hanno voluto manifestare la loro vicinanza a Piera ...Angela Celentano , scomparsa nel 1996 e, di cui non si hanno più notizie dal 2004. Storie che non si dimenticano, che rimangono impresse poiché si parla della scomparsa misteriosa di ...... quali quella di Emanuela Orlandi, Ylenia Carrisi e. "Il lutto sospeso - si legge in un passo della prefazione del giornalista Diego Minuti - per paradossale che possa apparire, non è ...

Denise Pipitone, prelevato Dna di una ragazza bosniaca: Mi hanno mostrato la foto di suo padre Fanpage.it

La polizia di Roma ha prelevato della saliva a Denisa, una ragazza bosniaca di etnia rom che somiglierebbe molto a Denise Pipitone, scomparsa da ...Possibile svolta clamorosa nel caso della scomparsa di Denise Pipitone: nei giorni scorsi è stato prelevato il DNA di una ventenne bosniaca di nome Denisa ...