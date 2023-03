Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso il villaggio dei forgiatori di Katana, la recensione del film-evento (Di venerdì 3 marzo 2023) La recensione del nuovo evento cinematografico dedicato alla saga di Demon Slayer, ideale raccordo tra seconda e terza stagione della serie targata Ufotable e possibile punto di partenza per neofiti e curiosi, tra materiale inedito e tanta spettacolarità. Al pari de L'attacco dei Giganti, Demon Slayer è l'anime più amato e seguito da quattro anni a questa parte. Anzi, considerando i dieci anni di vita e la fine ormai prossima del primo, l'opera prodotta e sviluppata per il piccolo schermo dal team di Ufotable può considerarsi a tutti gli effetti la sua diretta sostituta. Interamente basata sull'omonimo manga di Koyoharu Gotoge, Demon Slayer si traduce sul piccolo schermo in uno shonen drama dove l'azione è protagonista assoluta e la narrazione in essa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023) Ladel nuovocinematografico dedicato alla saga di, ideale raccordo tra seconda e terza stagione della serie targata Ufotable e possibile punto di partenza per neofiti e curiosi, tra materiale inedito e tanta spettacolarità. Al pari de L'attacco dei Giganti,è l'anime più amato e seguito da quattro anni a questa parte. Anzi, considerando i dieci anni di vita e la fine ormai prossima del primo, l'opera prodotta e sviluppata per il piccolo schermo dal team di Ufotable può considerarsi a tutti gli effetti la sua diretta sostituta. Interamente basata sull'omonimo manga di Koyoharu Gotoge,si traduce sul piccolo schermo in uno shonen drama dove l'azione è protagonista assoluta e la narrazione in essa ...

