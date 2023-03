Delusione Goggia | fuori nel Super G | aveva il miglior tempo Seconda Elena Curtoni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Delusione Goggia: fuori nel Super G, aveva il miglior tempo - webecodibergamo : La Bergamasca è uscita a poche porte dal traguardo, aveva fatto registrare il miglior intermedio. Ennesimo podio de… - BetclicItalia : ?? #SciAlpino, Coppa del Mondo: a Crans-Montana 17ª doppietta delle #Azzurre. In discesa libera vince #SofiaGoggia,… - sportli26181512 : Sci, discesa Crans Montana: vince Goggia, Brignone seconda: È grande Italia a Crans Montana con la 17^ doppietta ne… -

per Sofia, uscita di scena. Con gli 80 punti conquistati oggi Curtoni veste il pettorale rosso di leader della Coppa di specialità, avendo raggiunto i 310 punti, contro i 302 di ...Se da un lato c'è l'ennesima gioia per un'italiana sul podio, dall'altra c'è rammarico per l'uscita della bergamasca Sofiache, prima di saltare una porta nel tratto finale del tracciato, aveva realizzato il miglior tempo. Quarto podio stagionale e pettorale rosso di specialità per Elena Curtoni , anche lei con il ...parte col 9: i Mondiali sono stati una, qui è caduta ancora senza provare la pista. Attacca, scia con suspence, proprio dove si era incagliata nelle reti, ma in fondo, di fronte a ...

Delusione Goggia: fuori nel Super G, aveva il miglior tempo ... L'Eco di Bergamo

Sofia Goggia vuole essere la grande protagonista nella discesa libera di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. L’appuntamento è per sabato 4 marzo (ore 11.00) sulla p ...Coppa del Mondo. La Bergamasca è uscita a poche porte dal traguardo, aveva fatto registrare il miglior intermedio. Ennesimo podio delle azzurre con Elena Curtoni, seconda a un solo centesimo dalla vit ...