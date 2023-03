Delitto Neri, la Procura chiede l'archiviazione A cinque anni dalla morte del 29enne di Spoltore (Di venerdì 3 marzo 2023) Pescara - Alessandro Neri era stato trovato morto l'8 marzo del 2018 in un torrente alla periferia di Pescara tre giorni dopo essere scomparso. Dopo cinque anni il sostituto Procuratore di Pescara, Luca Sciarretta, ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto per omicidio. Di Neri si persero le tracce il 5 marzo del 2018. Il suo corpo fu trovato tre giorni dopo, sul greto del fosso Vallelunga, zona impervia alla periferia Sud di Pescara. Le indagini dei Carabinieri consentirono di accertare che il ragazzo fu ucciso con due colpi di arma da fuoco, tra cui uno letale alla testa. La sua automobile fu trovata in centro a Pescara. Inizialmente i militari dell'Arma non esclusero alcuna pista, setacciando le frequentazioni di Alessandro Neri, terzo di quattro figli, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 3 marzo 2023) Pescara - Alessandroera stato trovato morto l'8 marzo del 2018 in un torrente alla periferia di Pescara tre giorni dopo essere scomparso. Dopoil sostitutotore di Pescara, Luca Sciarretta, ha chiesto l'del fascicolo aperto per omicidio. Disi persero le tracce il 5 marzo del 2018. Il suo corpo fu trovato tre giorni dopo, sul greto del fosso Vallelunga, zona impervia alla periferia Sud di Pescara. Le indagini dei Carabinieri consentirono di accertare che il ragazzo fu ucciso con due colpi di arma da fuoco, tra cui uno letale alla testa. La sua automobile fu trovata in centro a Pescara. Inizialmente i militari dell'Arma non esclusero alcuna pista, setacciando le frequentazioni di Alessandro, terzo di quattro figli, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Alice Neri, spunta una scorciatoia per arrivare al luogo del delitto: “Telecamere non visionate” - Italia_Notizie : Il delitto di Alice Neri e le lettere del collega invaghito. Lei: «Ha comportamenti ossessivi» - Italia_Notizie : Delitto Alice Neri, le lettere del collega: «Ogni scusa è buona per stare con te» - Italia_Notizie : Delitto di Alice Neri, morta carbonizzata. Le lettere del collega: «Ogni scusa è buona per stare con te» -