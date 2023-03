Del Piero giudice e Buffon avvocato? Ecco dove vederli in queste assurde vesti

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 3 marzo 2023) Gigie Alex Delsono due leggende della Juve, ma di sicuro non avreste mai immaginato di poterli vedere come. Per tantissimi anni sono stati i due principali simboli della Juventus, con Alessandro Dele Gianluigiche verranno per sempre ricordati da tutti i tifosi tutta la Vecchia Signora. Per qualcuno entrambi avrebbero meritato il Pallone d’Oro, con Pinturicchio che ci andò vicino nel 1996, mentre 10 anni dopo toccò a SuperGigi arrivare a un passo dal traguardo dopo un Mondiale leggendario. Le loro prestazioni in campo però gli hanno permesso non soltanto di poter essere apprezzati e amati non soltanto come calciatori, ma hanno avuto modo di poter diventare a tutti gli effetti dei personaggi pubblici, tanto che hanno meritato anche una ...