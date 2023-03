De Vrij | chance di rinnovo? Inter chiamata a valutare attentamente

Leggi su inter-news

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il futuro di Stefan denon è ancora stato scritto. Il difensore olandese, in scadenza nel giugno del 2023, non ha ancora rinnovato con l’. Ma, allo stesso tempo, non sembra avere in mano altre offerte dall’Italia o dall’estero. Quanto potrebbe aver senso per la società proporgli un prolungamento di contratto? DECLINO – Stefan denelle ultime due stagioni sta subendo un declino sicuramente non indifferente. L’olandese è stato uno dei pilastri – insieme a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni – che ha fatto le fortune dell’di Antonio Conte fino alla vittoria dello scudetto. L’apice del suo personale Everest, per poi iniziare una rapida discesa. Il calo delle prestazioni di Stefan deè iniziato lo scorso anno, con una serie di errori che hanno compromesso il campionato nerazzurro. ...