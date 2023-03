De Sisti | «Ai miei tempi di Micoren ne girava tanto | ma potevi rifiutarti di prenderlo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sul Venerdì di Repubblica Stefano Cappellini intervista Giancarlo De, Picchio. In Serie A ha segnato 50 gol in 478 partite («squalificato solo una volta, non per espulsione») giocate con la Roma e la Fiorentina. In Nazionale, invece, in 29 presenze, ha portato a casa 4 reti. Campione d’Europa nel ’68, vicecampione del mondo nel ’70, uno scudetto e una Coppa Italia con la Fiorentina, una Coppa delle Fiere e una Coppa Italia con la Roma. Il prossimo 13 marzo compie 80 anni. Come si diventava calciatori nell’Italia sfasciata di quegli anni? De: «Nel mio caso in parrocchia, l’unico posto dove igenitori potevano lasciarmi incustodito. Anche mamma Maria lavorava, era segretaria alla Centrale del latte, e non era contenta che io giocassi a pallone tutto il giorno. Mi bucava il pallone con le forbici. E mio padre me lo ...