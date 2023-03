De Luca 3 marzo 2023 | sanità e autonomia differenziata

Leggi su zon

(Di venerdì 3 marzo 2023) Deapre la diretta del 3commentando gli avvenimenti della strage di Cutro. Il presidente parla di “solidarietà che non c’è”. In passato qualcuno aveva affermato la necessità di realizzare un “blocco navale” per impedire lo sbarco dei migranti. “Cose vergognosamente demagogiche senza pensare a difendere i valori umani fondamentali” asserisce De. Ci vuole un’iniziativa serie da parte dell’Europa. Covid: abbiamo retto, abbiamo fatto un miracolo nonostante abbiamo 10 mila dipendenti in meno. Rigore mentre qualcuno faceva cortei per accaparrare voti dei no vax. In Campania solo 12 mila posti letto nelle strutture pubbliche, mentre per il personale abbiamo tra i 15 e 20 mila dipendenti in meno dopo gli anni del commissariamento. Nonostante tutto lacampana ha retto benissimo ...