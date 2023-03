De Laurentiis incontra il sindaco Manfredi | si parla di Stadio del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 3 marzo 2023) Aurelio Dehato ildiGaetano, tra gli argomenti anche quello dello. Ilcontinua a viaggiare in alto in classifica in Serie A verso la conquista dello scudetto. Ma gli azzurri stanno facendo benissimo anche in Champions League, ovvero la competizione che più sta a cuor Aurelio De. Il presidente delieri ha ricevuto anche la notizia dell’assoluzione completa per il caso procuratori, dimostrando ancora una volta che la SSCN opera nella più totale trasparenza. Ieri Deè tornato are anche di diritti tv tirando in mezzo anche la Superlega ed Agnelli, dimostrando di voler tornare protagonista anche a livello ...