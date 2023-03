De Laurentiis assolto, l’avvocato tranquillizza: “Siamo sereni anche per la vicenda Osimhen” (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato assolto per la questione relativa all’acquisto di Calaiò dal Siena. l’avvocato penalista del patron azzurro, Fabio Fulgeri, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro per spiegare la vicenda e rassicurare anche sull’operazione dell’acquisto di Osimhen. FOTO: Imago, Osimhen Assoluzione De Laurentiis, parla l’avvocato Di seguito quanto detto dall’avvocato: Giustizia è fatta, Siamo molto contenti per l’assoluzione del presidente De Laurentiis, contavamo che andasse a finire in questo moto. Ho sentito De Laurentiis, era ovviamente contentissimo. Il giudice ha riconosciuto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Presidente del Napoli Aurelio Deè statoper la questione relativa all’acquisto di Calaiò dal Siena.penalista del patron azzurro, Fabio Fulgeri, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro per spiegare lae rassicuraresull’operazione dell’acquisto di. FOTO: Imago,Assoluzione De, parlaDi seguito quanto detto dal: Giustizia è fatta,molto contenti per l’assoluzione del presidente De, contavamo che andasse a finire in questo moto. Ho sentito De, era ovviamente contentissimo. Il giudice ha riconosciuto ...

