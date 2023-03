De Filippi sorpresa e addolorata | Costanzo | cosa è successo dopo la morte

(Di venerdì 3 marzo 2023) Maria Deè arrabbiata e amareggiata. In questo momento di grande dolore e di lutto per la scomparsa di suo marito Maurizio, morto venerdì 24 febbraio in una clinica di Roma, su Il Corriere della Sera sono apparse delle notizie sulla situazione patrimoniale del grande giornalista. Notizie ritenute completamente false. "La valutazione del patrimonio è immaginifica", scrive in una nota l'avvocato di Maria Dee della famiglia, Pierluigi De Palma. Che riporta la loro rabbia per le indiscrezioni apparse nei giorni scorsi sull'effettivo valore dell'eredità lasciata da Maurizioalla moglie e ai suoi tre figli, Camilla, Saverio e Gabriele. Secondo quanto riporta il sito de La Repubblica, la famiglia smentisce totalmente la notizia diffusa negli scorsi giorni dal Corriere della sera in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? 'Si è parlato di 70 milioni, più numerosi immobili: si tratta di stime false'. Lo riferisce il legale della famig… - BITCHYFit : Maria De Filippi “sorpresa e addolorata”: parla il legale della famiglia Costanzo - infoitcultura : Eredità Costanzo, Maria De Filippi «sorpresa e addolorata» sul patrimonio: i 70 milioni e le ville, cosa è successo - salvini19 : RT @rtl1025: ?? 'Si è parlato di 70 milioni, più numerosi immobili: si tratta di stime false'. Lo riferisce il legale della famiglia Costanz… - infoitcultura : Patrimonio Maurizio Costanzo, l'ira di Maria De Filippi, parla il suo legale: 'E' sorpresa e addolorata' -

Il legale conclude quindi che "la valutazione fatta del patrimonio è immaginifica" definendo Maria Dee addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate ...... "Le notizie sono false e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti" ha precisato l'avvocato De Palma aggiungendo che Maria Deè "e addolorata perché in un simile momento vengano ...Si tratta di Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, anche loro protagonisti di unaorganizzata da Maria Dein collaborazione con i mittenti delle lettere. Tiziano Ferro a C'...

Maria De Filippi "sorpresa e addolorata": parla il legale della fam Costanzo Biccy

La morte di Maurizio Costanzo ha portato alla naturale sospensione dei programmi di punta condotti dalla moglie Maria de Filippi: Amici, Uomini e Donne e C'è posta per te. Quest'ultimo ritornerà in ...Arriva la smentita di Maria de Filippi e i figli di Costanzo in merito alle cose dette sull'eredità del giornalista: la nota stampa del legale ...