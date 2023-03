De Filippi | “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato” | poi annuncia la classe di Amici che andrà al serale

Leggi su biccy

(Di venerdì 3 marzo 2023) Maria Deoggi è ritornata a lavoro a distanza di una settimana esatta dalla scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo. Un lutto che ha portato Mediaset a sospendere tutte le trasmissioni mariane dalla messa in onda, seppur avessero già pronte tutte le puntate registrate in tempi non sospetti. Edal palinsesto è sparito C’è Posta Per Te,e Uomini e Donne. Il primo a tornare in onda sarà C’è Posta Per Te domani, sabato 4 marzo, dopo uno stop che ha visto al suo posto i due speciali del Maurizio Costanzo Show, ovvero quello del 1999 con Gassmann, Sordi e Vitti e quello con Bongiorno, Vianello e Corrado. Seguirà, domenica 5 marzo, con la puntata che è stata registrata prima della morte di Costanzo. Infine Uomini e Donne, con la regolare programmazione, da lunedì 6 marzo. Oggi pomeriggio però ...