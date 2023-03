Dati più bassi di quanto previsto Pil | è allarme sui consumi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 marzo 2023)piùdiper l'economia italiana. Nel quarto trimestre del 2022 il prodotto interno lordo (Pil) è sceso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e aumentato dell'1,4% in termini tendenziali. E la variazione acquisita del Pil per il 2023 è pari al +0,4%. È la rilevazione dell'Istat, che spiega che la stima diffusa il 31 gennaio 2023 aveva registrato una riduzione del Pil dello 0,1%, mentre in termini tendenziale la crescita era risultata dell'1,7%. Il quarto trimestre del 2022 ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e due giornate lavorative in meno rispetto al quarto trimestre del 2021. Dal lato della domanda, le esportazioni di beni e servizi sono cresciute in termini congiunturali del 2,6%, gli investimenti fissi lordi del 2% mentre i...