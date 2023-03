Dati di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica (Di venerdì 3 marzo 2023) 165ª indagine congiunturale di Federmeccanica I giorni della Metalmeccanica ogni tre mesi la voce delle imprese incontra la stampa nazionale e dei territori A livello nazionale il 2022 chiude in negativo, a Bergamo buoni risultati Sono stati diffusi i risultati della 165ª edizione dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica relativamente al quarto trimestre 2022. Negli ultimi tre mesi dell’anno la produzione è aumentata dell’1,3% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,2% rispetto a dodici mesi prima. Tuttavia il 2022 nel complesso si è chiuso in negativo, segnando un -0,4 rispetto al 2021. In particolare, nel confronto annuo, le attività della metallurgia sono calate complessivamente del 10%, la produzione di manufatti in metalli del 4,2%, mentre è cresciuta dello ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 3 marzo 2023) 165ª indagine congiunturale diI giorni dellaogni tre mesi la voce delle imprese incontra la stampa nazionale e dei territori A livello nazionale il 2022 chiude in negativo, a Bergamo buoni risultati Sono stati diffusi i risultati della 165ª edizione dell’Indagine congiunturale direlativamente al quarto trimestre 2022. Negli ultimi tre mesi dell’anno la produzione è aumentata dell’1,3% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,2% rispetto a dodici mesi prima. Tuttavia il 2022 nel complesso si è chiuso in negativo, segnando un -0,4 rispetto al 2021. In particolare, nel confronto annuo, le attività della metallurgia sono calate complessivamente del 10%, la produzione di manufatti in metalli del 4,2%, mentre è cresciuta dello ...

