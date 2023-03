Danilo Petrucci, come è andata la prima gara in Superbike? (Di venerdì 3 marzo 2023) Il ritorno in Superbike per Danilo Petrucci non è stato negativo, nonostante i problemi normalissimi nella gara d’esordio con Barni Racing Team, moto marcata Ducati. Il centauro ternano in gara 2 ha conquistato un’ottima Top 10 piazzandosi al nono posto della graduatoria dietro a Jonathan Rea di Kawasaki, vera e propria leggenda di questa categoria. L’inizio non è stato davvero male e i margini di crescita sembrano essere ampi. Ma cosa pensa il numero nove del weekend di Phillip Island e che sensazioni ha in vista di Mandalika? Barni Team in Superbike: ecco le prime sensazioni di Danilo Petrucci (Credit foto – pagina Facebook del centauro)“È stata una giornata positiva e sono contento di aver finito la Superpole Race con gomme, assetto ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Il ritorno inpernon è stato negativo, nonostante i problemi normalissimi nellad’esordio con Barni Racing Team, moto marcata Ducati. Il centauro ternano in2 ha conquistato un’ottima Top 10 piazzandosi al nono posto della graduatoria dietro a Jonathan Rea di Kawasaki, vera e propria leggenda di questa categoria. L’inizio non è stato davvero male e i margini di crescita sembrano essere ampi. Ma cosa pensa il numero nove del weekend di Phillip Island e che sensazioni ha in vista di Mandalika? Barni Team in: ecco le prime sensazioni di(Credit foto – pagina Facebook del centauro)“È stata una giornata positiva e sono contento di aver finito la Superpole Race con gomme, assetto ed ...

