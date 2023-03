Danilo e il rinnovo: tutti i motivi per cui è fondamentale (Di venerdì 3 marzo 2023) La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Danilo; andiamo a vedere il perché questa è una cosa fondamentale per i bianconeri. Tra i giocatori più importanti della Juventus in questa stagione troviamo, senza ombra di dubbio, Danilo; l’esterno brasiliano ha dimostrato di essere un vero e proprio leader dei bianconeri mettendoci la faccia nel momento più delicato (quello coinciso con l’eliminazione dalla Champions League alla fase a gironi) e dimostrando grande attaccamento alla maglia. Nel momento più difficile, dunque, la Juventus ha trovato in Danilo un leader forse inaspettato ma che ha saputo dare quella spinta in più per aiutare la squadra ad uscire da un periodo decisamente complesso. Tutto questo attaccamento nei confronti della maglia bianconera è stato ripagato dal rinnovo di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 3 marzo 2023) La Juventus ha ufficializzato ildi; andiamo a vedere il perché questa è una cosaper i bianconeri. Tra i giocatori più importanti della Juventus in questa stagione troviamo, senza ombra di dubbio,; l’esterno brasiliano ha dimostrato di essere un vero e proprio leader dei bianconeri mettendoci la faccia nel momento più delicato (quello coinciso con l’eliminazione dalla Champions League alla fase a gironi) e dimostrando grande attaccamento alla maglia. Nel momento più difficile, dunque, la Juventus ha trovato inun leader forse inaspettato ma che ha saputo dare quella spinta in più per aiutare la squadra ad uscire da un periodo decisamente complesso. Tutto questo attaccamento nei confronti della maglia bianconera è stato ripagato daldi ...

