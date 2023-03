Daniele Scardina, come sta il pugile. Il promoter Cherchi: 'Reagisce agli impulsi, ora serve pazienza' (Di venerdì 3 marzo 2023) Restano stazionarie ma sono migliorate le condizioni del pugile Daniele Scardina , 30 anni, operato d'urgenza al cervello martedì sera, dopo un' emorragia cerebrale . 'Daniele Reagisce agli impulsi , ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023) Restano stazionarie ma sono migliorate le condizioni del, 30 anni, operato d'urgenza al cervello martedì sera, dopo un' emorragia cerebrale . ', ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - leggoit : Daniele Scardina, come sta il pugile. Il promoter Cherchi: «Reagisce agli impulsi, ora serve pazienza» - sportli26181512 : Scardina resta in coma farmacologico: il pugile è grave ma stabile: L'aggiornamento sulle condizioni del pugile che… - infoitsport : Daniele Scardina, il manager: “E’ ancora in coma ma…” - infoitsport : Daniele Scardina ancora in coma, il manager rompe il silenzio: 'Dobbiamo aspettare' -