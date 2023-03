Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maria36099238 : RT @Penombra_90: Daniele Dal Moro che ha il coraggio di dare ad Oriana dell'egoriferita. Sempre lui ogni giorno, ogni ora, ogni singolo min… - MarinaGrilli2 : RT @Laly_91_: Comunque l’avevamo capito tutti da subito l’interesse di Daniele per Oriana dal primo istante ! ????? #oriele - MarinaGrilli2 : RT @hoIabebe: Oriana come mia mamma che porta ovunque le foto dei santi e della Sacra famiglia, solo che lei ha come santino Daniele Dal Mo… - Penombra_90 : Daniele Dal Moro che ha il coraggio di dare ad Oriana dell'egoriferita. Sempre lui ogni giorno, ogni ora, ogni sing… - Fede_Dreamer_ : RT @cristinalfc: Qualcuno ricordi a Daniele che è stato lui a reputare Martina la sua “amica dal cuore di latta” e a dirle tutte quelle cos… -

... Marco Bertucci, Edy Palazzi, Antonello Aurigemma, Emanuela Mari, Laura Corrotti, Flavio Cera, Maria Chiara Iannarelli ;collegio di Frosinone eleggeMaura ed Alessia Savo :collegio ......non fa sconti e conferma l'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi a carico diManni , ... Già in primo grado il solo Manni era stato assolto in primo gradoduplice tentato omicidio ...... Recital omaggio ad Antonio De Curtis conBonaviri alla chitarra. Una produzione del Teatro ... interviste, frammenti, musica e poesia ripercorre la carriera dell'attore partendo idealmente...

GfVip, Martina Nasoni: rivelazione a Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro. Cosa le ha detto leggo.it

Ivana Mrazova è stata la prima “ex di” a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. A comunicarlo, peraltro a bruciapelo, è stato il conduttore Alfonso Signorini. Luca Onestini si è sciolto in lacrime.Daniele Dal Moro e Martina Nasoni litigano in diretta al GF Vip 7 e in seguito l’ex gieffina lascia la casa. Sono ormai giorni che tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni non corre buon sangue. Come sap ...