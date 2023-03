Daniel Ellsberg, la talpa dei Pentagon Papers, è malato terminale di cancro (Di venerdì 3 marzo 2023) Daniel Ellsberg, la talpa dei Pentagon Papers, è malato di cancro terminale. L’annuncio arriva direttamente dall’ex analista militare statunitense tramite il suo profilo Facebook. Ellsberg ha 91 anni e gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas inoperabile. Ha scelto di non sottoporsi alla chemioterapia e secondo i medici gli restano dai tre ai sei ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023), ladei, èdi. L’annuncio arriva direttamente dall’ex analista militare statunitense tramite il suo profilo Facebook.ha 91 anni e gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas inoperabile. Ha scelto di non sottoporsi alla chemioterapia e secondo i medici gli restano dai tre ai sei ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mondocontrario : Io lo so che voi non sapete chi è Daniel Ellsberg.. Living on a Deadline in the Nuclear Age. Some Personal News Fr… - cocchi2a : RT @PMO_W: Il testamento di un pilastro di civiltà: Daniel Ellsberg. - bangourine : RT @PMO_W: Il testamento di un pilastro di civiltà: Daniel Ellsberg. - PMO_W : RT @PMO_W: Il testamento di un pilastro di civiltà: Daniel Ellsberg. - MelgerTina : RT @PMO_W: Il testamento di un pilastro di civiltà: Daniel Ellsberg. -