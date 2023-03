Dalla patong alle gaffe di Barbieri | i momenti più imbarazzanti di Masterchef

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itsjenhunty : edoà il problema è che adesso passa lei per la povera vittima tradita e lasciata, se ti fossi tolto prima la sua pa… -

Centinaia di migliaia di visualizzazioni sul canale Youtube di MasterChef Italia e video e meme che spopolano in rete. Quello de 'La mia', il piatto presentatoconcorrente Letizia del noto programma tv in onda su Sky ed il suo confronto con lo chef napoletano Antonino Cannavacciuolo, è diventato un vero e proprio ...Social in delirio 'E' come la' Barbieri Shock Bruno Barbieri nella puntata di Masterchef ... L'imprenditrice si è tolta qualche sassolinoscarpa e prima di salutare i giudici ha commentato:...Social in delirio 'E' come la' Masterchef, la rabbia di Hue: 'Sono una cretina'. ... A cominciareMystery Box che nascondeva delle 'conserve speciali', nate durante gli anni della pandemia ...