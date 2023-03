Dalla e Battisti, due Lucio separati da una notte e uniti dalle note (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – separati da una notte di 80 anni fa, quella che intercorre fra il 4 marzo 1943, data di nascita di Lucio Dalla, e il 5 marzo dello stesso anno, giorno in cui nacque Lucio Battisti: a unirli, oltre al nome di battesimo che richiama la luce, l’identico destino artistico di cantautori, assegnati di diritto all’Olimpo della musica leggera italiana di qualità. uniti ma mai vicini, mai una esibizione insieme sul palco e neanche in uno studio discografico di registrazione. Del resto, le melodie e i testi delle loro canzoni – nel caso di Battisti da riferire in gran parte a Mogol, nel caso di Dalla prima al duo Bardotti-Baldazzi, poi al rapporto con il poeta Roberto Roversi – non erano assimilabili: uno, il sabino, più ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) –da unadi 80 anni fa, quella che intercorre fra il 4 marzo 1943, data di nascita di, e il 5 marzo dello stesso anno, giorno in cui nacque: a unirli, oltre al nome di battesimo che richiama la luce, l’identico destino artistico di cantautori, assegnati di diritto all’Olimpo della musica leggera italiana di qualità.ma mai vicini, mai una esibizione insieme sul palco e neanche in uno studio discografico di registrazione. Del resto, le melodie e i testi delle loro canzoni – nel caso dida riferire in gran parte a Mogol, nel caso diprima al duo Bardotti-Baldazzi, poi al rapporto con il poeta Roberto Roversi – non erano assimilabili: uno, il sabino, più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il compositore Mario Lavezzi: 'La musica di Lucio Battisti e Lucio Dalla è immortale. Se fosse possibile chiederei… - vittoriostwitt : RT @AlexBorgogno: @giubileif 1) Dalla è nato il 4 Marzo, Battisti il 5. Volerli per forza mettere insieme facendo un unico tweet è sciatto… - vittoriostwitt : RT @raffamimmo: @giubileif Lucio Dalla è nato il 4 marzo, non saperlo significa non conoscere neanche uno straccio canzone, soprattutto le… - EMY84995780 : 5 marzo importante anniversario 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti artista musicale interprete di una generazi… - pirasemy : Pomeriggio indimenticabile #valerioscanu @RaiUno #OggièUnAltroGiorno tra Dalla e Battisti i mitici della canzone… -