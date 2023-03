Dal maglione al crop top dal layering agli stivali, i consigli da seguire per un outfit contemporaneo e chic (Di venerdì 3 marzo 2023) Le gonne plissettate primavera 2023 spopolano. Tornano a farsi notare con le loro silhouette fluide, i colori ammalianti e le stampe fantasiose. Ma anche con abbinamenti insoliti. Per evitare di farle apparire datate e di dar loro uno spiacevole effetto granny, infatti, è fondamentale accostarle ai pezzi giusti. Dando vita ad outfit contemporanei e chic. Niente di complicato. Bastano solo pochi accorgimenti per cambiare le sorti di un look e sfoggiare al meglio uno dei capi più di tendenza della bella stagione. Pullover ampi, stivali e sandali sono ottimi abbinamenti per le gonne plissé della primavera 2023. Quale pezzo sopra scegliere? La scelta del pezzo sopra che completi il look è il punto di partenza per creare un outfit impeccabile. Il consiglio è quello di evitare camicie classiche o bluse ... Leggi su amica (Di venerdì 3 marzo 2023) Le gonne plissettate primavera 2023 spopolano. Tornano a farsi notare con le loro silhouette fluide, i colori ammalianti e le stampe fantasiose. Ma anche con abbinamenti insoliti. Per evitare di farle apparire datate e di dar loro uno spiacevole effetto granny, infatti, è fondamentale accostarle ai pezzi giusti. Dando vita adcontemporanei e. Niente di complicato. Bastano solo pochi accorgimenti per cambiare le sorti di un look e sfoggiare al meglio uno dei capi più di tendenza della bella stagione. Pullover ampi,e sandali sono ottimi abbinamenti per le gonne plissé della primavera 2023. Quale pezzo sopra scegliere? La scelta del pezzo sopra che completi il look è il punto di partenza per creare unimpeccabile. Ilo è quello di evitare camicie classiche o bluse ...

