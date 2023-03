Dal Grande Fratello Vip inglese alla galera: Stephen Bear condannato alla prigione per aver diffuso un video a luci rosse (Di venerdì 3 marzo 2023) Stephen Bear Guai giudiziari per Stephen Bear, star dei reality in Regno Unito. L’ex concorrente di Ex on the Beach e vincitore della diciottesima edizione di Celebrity Big Brother è stato infatti condannato a 21 mesi di prigione per avere condiviso su Only Fans immagini e video dei suoi rapporti sessuali con l’ex fidanzata Georgia Harrison, anche lei conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla partecipazione al reality Love Island. Come riportato dai media inglesi, Bear ha diffuso le immagini di un rapporto consenziente con la Harrison, risalente all’agosto del 2020, filmate da una telecamera a circuito chiuso. Le stesse di cui la donna non era minimamente a conoscenza, finché ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 marzo 2023)Guai giudiziari per, star dei reality in Regno Unito. L’ex concorrente di Ex on the Beach e vincitore della diciottesima edizione di Celebrity Big Brother è stato infattia 21 mesi dipere condiviso su Only Fans immagini edei suoi rapporti sessuali con l’ex fidanzata Georgia Harrison, anche lei conosciuta dal pubblico televisivo graziepartecipazione al reality Love Island. Come riportato dai media inglesi,hale immagini di un rapporto consenziente con la Harrison, risalente all’agosto del 2020, filmate da una telecamera a circuito chiuso. Le stesse di cui la donna non era minimamente a conoscenza, finché ...

