Daisy Jones & The Six | la recensione | una famiglia disfunzionale musicale

(Di venerdì 3 marzo 2023) Rock'n'roll, ascesa e caduta di una band, la storia di un gruppo di ragazzi negli anni '70 e l'evoluzione dei loro rapporti sono al centro di; The Six, la miniseriedal 3 marzo su Prime Video con appuntamento settimanale. Le serie musicali oramai non sono poche nell'offerta generale, soprattutto delle piattaforme streaming, e qualche mese dopo l'acclamata Pistol, arriva un altro racconto di una band nel pieno del rock'n'roll, solo che questa volta non è una storia vera... ma potrebbe tranquillamente esserlo. È una sorta di parabola di un po' tutti i gruppi musicali di quegli anni, in cui il rock impazzava e che spesso passarono dalle stelle alle stalle alla stessa velocità. Questa storia è basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, tra le scelte del Reese's Book Club, prodotta da ...

Daisy Jones & The Six: Su Prime Video una storia che incanta con la sua musica e i suoi personaggi ComingSoon.it

