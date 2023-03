Da Yildiz a Nonge Boende: tutto l'oro della Juve in Primavera (Di venerdì 3 marzo 2023) Kenan Yildiz, Lorenzo dellavalle, Joseph Nonge Boende, Jonas Rouhi e Diego Ripani. Sono gli ultimi cinque giovani della Juve Primavera che hanno sfilato sotto gli occhi di Max Allegri per partecipare ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 marzo 2023) Kenan, Lorenzovalle, Joseph, Jonas Rouhi e Diego Ripani. Sono gli ultimi cinque giovaniche hanno sfilato sotto gli occhi di Max Allegri per partecipare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Continassa: allenamento in corso. Aggregati Barrenechea, Della Valle, Nonge, Ripani, Rouhi e Yildiz. Assenti Soulé… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Da Yildiz a Nonge Boende, l'oro della Juve in Primavera. Con vista Continassa - sportli26181512 : Da Yildiz a Nonge Boende: tutto l'oro della Juve in Primavera: Da Yildiz a Nonge Boende: tutto l'oro della Juve in… - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Da Yildiz a Nonge Boende, l'oro della Juve in Primavera. Con vista Continassa - Gazzetta_it : Da Yildiz a Nonge Boende, l'oro della Juve in Primavera. Con vista Continassa -