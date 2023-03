Da rider a vincitore di Masterchef 12 | chi è Edoardo Franco

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il “simpatico vagabondo”, come lo ha soprannominato il giudice Giorgio Locatelli, ha battuto in finale Hue Dinh Thi, 27 anni, e Antonio Gargiulo, 19 anni, aggiudicandosi la vittoria di12.ha convinto i giudici con dei piatti dai sapori provenienti da città estere in cui ha lavorato. Il menù che lo ha incoronato, infatti, era intitolato “Tutto mondo”, ispirato al murale di Keith Haring, perché “Per me il cibo deve unire e non dividere, il mio intento è quello di mettere d’accordo tutti e tre i giudici con un menu di sapori pensati per gli abitanti di tutto il mondo”, ha spiegato il ragazzo di Varese ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli., nato e cresciuto a Varese, ha lavorato anche in Scandinavia e in Germania, dove faceva il...