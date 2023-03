Da Poggioreale al San Carlo | detenuti imparano i mestieri

(Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa gioia dipinta sui volti, l’emozione per avere avuto l’opportunità di imparare un mestiere nel teatro più antico d’Europa: il San. Sono le emozioni dei 13del carcere diche oggi hanno ricevuto gli attestati per la partecipazione alle attività didattiche che hanno svolto proprio all’interno del Massimo napoletano da ottobre a dicembre 2022. Un’opportunità che per 4 di loro si è trasformata in un contratto a tempo determinato al servizio del Sanche prenderà il via ad aprile e che li vedrà impiegati nel settore amministrativo e nel settore tecnico. “E’ stata una cosa bellissima e ancora non ci crediamo – ha raccontato Battista Di Costanzo – noi dasiamo entrati nel San. Io sono entrato nell’attrezzeria, era un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Woland40550587 : @m346m339 @senia65 I vostri rivali sono a Poggioreale, all'Ucciardone, a San Vittore. -

Sottopasso di Via ComunaleSeverino/Via Fasano () 5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra) 6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra) 7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (...Sottopasso di Via ComunaleSeverino/Via Fasano () 5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra) 6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra) 7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (...Sottopasso di Via ComunaleSeverino/Via Fasano () 5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra) 6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra) 7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (...

Mostra “R/Poggioreale. Tra immagini e immaginari” Comune di Napoli

Lasciano il carcere dopo quattro notti in cella, a Poggioreale. Luciano Passariello e Cosimo Silvestro ottengono gli arresti domiciliari, nel corso dell'inchiesta che punta a fare chiarezza ...