Da noi… a ruota libera, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 5 marzo (Di venerdì 3 marzo 2023) Nuovo appuntamento, domenica 5 marzo, su Rai1 alle 17:20, con “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. ospiti di questa puntata saranno: Lino Guanciale, che torna a vestire i panni del personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni nella seconda serie de “Il Commissario Ricciardi”, in onda dal 6 marzo su Rai1; Eleonora Giorgi, che racconterà la grande amicizia con Lucio Dalla, che avrebbe compiuto 80 anni il 4 ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Nuovo appuntamento,, su Rai1 alle 17:20, con “Da”, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ognisi intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loronel verso giusto.di questa puntata saranno: Lino Guanciale, che torna a vestire i panni del personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni nella seconda serie de “Il Commissario Ricciardi”, in onda dal 6su Rai1; Eleonora Giorgi, che racconterà la grande amicizia con Lucio Dalla, che avrebbe compiuto 80 anni il 4 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Da noi a ruota libera, chi sono gli ospiti di domenica 5 marzo 2023: anticipazioni - tiziana_oggiano : RT @nuria4arias: Domenica 5 marzo @LinoGuanciale sarà ospite del programma Da Noi a Ruota Libera su Rai 1 alle 17.30 per la presentazione d… - IL0V3Y0U3000 : mi è appena venuto in mente che ad un certo punto domenica dovrò staccare il gran premio per vedere lino da noi a ruota libera?? - Alessan61673807 : RT @nuria4arias: Domenica 5 marzo @LinoGuanciale sarà ospite del programma Da Noi a Ruota Libera su Rai 1 alle 17.30 per la presentazione d… - ti_amo_Nakaikun : RT @nuria4arias: Domenica 5 marzo @LinoGuanciale sarà ospite del programma Da Noi a Ruota Libera su Rai 1 alle 17.30 per la presentazione d… -

Mercedes W14, Shovlin: 'Titolo Quello sarebbe l'obiettivo...' - FormulaPassion.it Porpoising, il nemico da battere Due sembrano essere le parole chiave attorno a cui ruota la ... L'obiettivo principale per noi è stato quello di aumentare le prestazioni e di eliminare i sobbalzi' . GoBeyond racconta il futuro del lavoro tra GenZ e digital skills GoBeyond 2023, il confronto ruota attorno all'ingresso della GenZ nelle aziende e all'influenza della digitalizzazione nel ... Per questo motivo, noi stiamo lavorando per un upskilling e un reskilling ... Manchester City, Estiarte: 'Guardiola sognava l'Italia, ma mancano i progetti. Vi racconto l'operazione Alvarez' UN CALCIO DIVERSO - La grande differenza oggi la fa ciò che ruota intorno ai giocatori. Giornalisti,... Noi siamo stati molto veloci. In pochi parlavano di lui prima del Mondiale, il nostro scout in ... Porpoising, il nemico da battere Due sembrano essere le parole chiave attorno a cuila ... L'obiettivo principale perè stato quello di aumentare le prestazioni e di eliminare i sobbalzi' .GoBeyond 2023, il confrontoattorno all'ingresso della GenZ nelle aziende e all'influenza della digitalizzazione nel ... Per questo motivo,stiamo lavorando per un upskilling e un reskilling ...UN CALCIO DIVERSO - La grande differenza oggi la fa ciò cheintorno ai giocatori. Giornalisti,...siamo stati molto veloci. In pochi parlavano di lui prima del Mondiale, il nostro scout in ... Da noi a ruota libera e gli ospiti di domenica 5 marzo 2023 (Anteprima TvBlog) Tvblog