Da iliad a Vodafone con 200 GB e tutto illimitato

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 3 marzo 2023) Passa dao da operatori virtuali, per ottenere fino a 200 GB di dati al mese insieme a chiamate ed SMS illimitati a prezzo in super offerta. Se attivi anche la fibra dell’operatore ottieni uno sconto anche per la linea fissa con un prezzo molto conveniente. Se sei già cliente mobile o decidi di diventarlo puoi attivare l’offerta per il fisso a prezzo scontato di soli 24,90€ al meseincluso. Attiva FibraTariffe ho Mobile fino a 200GB con regali per chi porta un amico Passa dafino a 200 GB Passa dao altri virtuali con un’offerta operator attack per determinati operatori per attivare una delle migliori tariffe dell’operatore rosso che prevede...