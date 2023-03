Cutro, l’ufficiale della Guardia Costiera smonta le balle: “Chi ci accusa non sa di cosa parla” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Chi ci attacca non sa di cosa parla”. Non ci sta un ufficiale della Guardia Costiera che con il Corriere della Sera vuole mantenere l’anonimato, a leggere le accuse di questi giorni, dopo il naufragio di Cutro. Tra scaricabarili, continui rimpalli tra Frontex, l’Agenzia europea della Guardia di frontiera e Costiera, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla Guardia Costiera. Ma l’ufficiale non ci sta e spiega come sono andate le cose smontando tutte le balle che la sinistra ha montato. L’ufficile della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) “Chi ci attacca non sa di”. Non ci sta un ufficialeche con il CorriereSera vuole mantenere l’anonimato, a leggere le accuse di questi giorni, dopo il naufragio di. Tra scaricabarili, continui rimpalli tra Frontex, l’Agenzia europeadi frontiera e, lae ladi Finanza. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla. Manon ci sta e spiega come sono andate le cosendo tutte leche la sinistra ha montato. L’ufficile...

