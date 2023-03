Cutro, Gasparri contro lo sciacallaggio della sinistra: “Perché la barca non si è accostata in Grecia?” (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue la vergognosa strumentalizzazione di una tragedia del mare per colpire il ministro dell’Interno Piantedosi. E’ Maurizio Gasparri a stroncare l’operazione di sciacallaggio che sta montando la sinistra coadiuvata dai giornaloni. “Leggo ancora parole offensive nei confronti del ministro. Non solo da parte di avversari politici, la cosa, anche se senza ragione, potrebbe essere prevedibile. Ma anche nell’ambito di cronache giornalistiche che, secondo me, stravolgono la realtà”. E’ l’incipit di un lungo e articolato intervento del senatore azzurro. “Nessuna frase disumana da Piantedosi” “Ma quali frasi gravi e disumane ha pronunciato il ministro Piantedosi? È giusto dire che questi ‘viaggi della disperazione’ non si devono moltiplicare; e che i mercanti di persone non devono proseguire nella loro cinica attività. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue la vergognosa strumentalizzazione di una tragedia del mare per colpire il ministro dell’Interno Piantedosi. E’ Maurizioa stroncare l’operazione diche sta montando lacoadiuvata dai giornaloni. “Leggo ancora parole offensive nei confronti del ministro. Non solo da parte di avversari politici, la cosa, anche se senza ragione, potrebbe essere prevedibile. Ma anche nell’ambito di cronache giornalistiche che, secondo me, stravolgono la realtà”. E’ l’incipit di un lungo e articolato intervento del senatore azzurro. “Nessuna frase disumana da Piantedosi” “Ma quali frasi gravi e disumane ha pronunciato il ministro Piantedosi? È giusto dire che questi ‘viaggidisperazione’ non si devono moltiplicare; e che i mercanti di persone non devono proseguire nella loro cinica attività. ...

