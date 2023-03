Crotone, l’omaggio di Mattarella. I cittadini: “Giustizia e verità per le vittime del mare” (Di venerdì 3 marzo 2023) Il presidente della Repubblica accolto da un lungo applauso: «Faccia qualcosa, la gente va salvata, si poteva evitare» Leggi su lastampa (Di venerdì 3 marzo 2023) Il presidente della Repubblica accolto da un lungo applauso: «Faccia qualcosa, la gente va salvata, si poteva evitare»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio.… - Tg3web : Il Presidente della Repubblica Mattarella a Crotone ha reso omaggio nella camera ardente alle vittime del naufragio… - Tg3web : Il Presidente della Repubblica Mattarella a Crotone per l'omaggio alle vittime del naufragio di domenica scorsa. Pr… - LaStampa : Crotone, l’omaggio di Mattarella. I cittadini: “Giustizia e verità per le vittime del mare” - Anna64077341 : RT @Tg3web: Il Presidente della Repubblica Mattarella a Crotone per l'omaggio alle vittime del naufragio di domenica scorsa. Prima la visit… -