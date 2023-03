Crisi demografica in Italia: a scuola 130 mila alunni in meno (Di venerdì 3 marzo 2023) Il calo degli alunni che colpirà da settembre gli istituti statali Italiani rappresenta il record degli ultimi dieci anni. Secondo i calcoli del ministero dell'Istruzione, comunicati un paio di giorni fa ai sindacati, fra sei mesi saranno 130 mila in meno di quest'anno gli alunni che frequenteranno le classi Italiane. In un decennio è come se fosse sparita una città come Palermo. Aumentano le "classi pollaio", ossia classi che contengono oltre il limite di alunni previsto dalla normativa scolastica vigente. Leggi su panorama (Di venerdì 3 marzo 2023) Il calo degliche colpirà da settembre gli istituti statalini rappresenta il record degli ultimi dieci anni. Secondo i calcoli del ministero dell'Istruzione, comunicati un paio di giorni fa ai sindacati, fra sei mesi saranno 130indi quest'anno gliche frequenteranno le classine. In un decennio è come se fosse sparita una città come Palermo. Aumentano le "classi pollaio", ossia classi che contengono oltre il limite diprevisto dalla normativa scolastica vigente.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Crisi demografica in Italia: a scuola 130 mila alunni in meno leggi su Gloo - DarkLadyMouse : @nfilosa65 @Foscari1991 La Russia affronta da anni una gravissima crisi demografica. Pensare di risolvere i problem… - Giusepp36973639 : RT @PierluigiBiondi: Vi aspettiamo questa mattina a #laquila Dalle nostre aree interne discutiamo delle possibili soluzioni per affrontare… - AleEquilibrium : sostanzialmente ignorati o 'risolti' solo con slogan (quindi nei fatti peggiorano): crisi demografica (crollo delle… - ArfilliLorenzo : @armando_dap @manginobrioches @LegaSalvini Mi spingerei ancora più in là: abbiamo bisogno di un afflusso costante d… -