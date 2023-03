Crediti edilizi, i dati aggiornati: “Frodi per 9 miliardi. Per il 58% hanno riguardato il bonus facciate, solo il 5% sul Superbonus” (Di venerdì 3 marzo 2023) Fino ad oggi le Frodi sull’utilizzo dei Crediti di imposta da bonus edilizi intercettate da Finanza e Agenzia delle Entrate ammontano a 9 miliardi, di cui 3,7 sono stati sequestrati. Le cifre aggiornate, che corrispondono a quelle diffuse dalla premier Giorgia Meloni per difendere la decisione di fermare da un giorno all’altro la cedibilità delle detrazioni, sono state comunicate dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell’audizione in commissione Finanze della Camera sul Superbonus. Confermato che il 110%, che fin dall’inizio ha richiesto la presentazione di un visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, ha un ruolo infinitesimale nelle truffe allo Stato. Oltre la metà (il 58%) ha riguardato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Fino ad oggi lesull’utilizzo deidi imposta daintercettate da Finanza e Agenzia delle Entrate ammontano a 9, di cui 3,7 sono stati sequestrati. Le cifre aggiornate, che corrispondono a quelle diffuse dalla premier Giorgia Meloni per difendere la decisione di fermare da un giorno all’altro la cedibilità delle detrazioni, sono state comunicate dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell’audizione in commissione Finanze della Camera sul Super. Confermato che il 110%, che fin dall’inizio ha richiesto la presentazione di un visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, ha un ruolo infinitesimale nelle truffe allo Stato. Oltre la metà (il 58%) hail ...

