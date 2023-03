Covid | ucciso a Mosca scienziato russo che contribuì a vaccino Sputnik

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stato ”strangolato a morte con una cintura” Andrey Botikov, 47 anni, uno degli scienziati che ha contribuito a creare ilcontro il-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa Tass affermando che il ricercatore è stato ”assassinato nel suo appartamento nel nord-ovest di”. Botikov aveva lavorato per il Centro nazionale di ricerca per l’epidemiologia e la microbiologia sulV. La Tass aggiunge che un uomo di 29 anni si è dichiarato colpevole dell’omicidio. Secondo gli investigatori, prosegue l’agenzia di stampa, l’omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite domestica. L'articolo proviene da Italia Sera.

47 anni, uno degli scienziati che ha contribuito a creare il vaccino russo contro il Covid-19. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tass affermando che il ricercatore è stato ''assassinato nel suo

(Adnkronos) - E' stato ''strangolato a morte con una cintura'' Andrey Botikov, 47 anni, uno degli scienziati che ha contribuito a creare il vaccino russo