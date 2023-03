Covid | procura Bergamo apre inchiesta per fuga notizie**

(Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Ladiha aperto un'contro ignoti per ladi notizia sull'indagine che riguarda la gestione della prima fase dell'emergenza Covid nella Bergamasca. La notizia della chiusura delle indagini, con i nomi delle personalità coinvolte è stata diffusa dalla stampa mercoledì sera, prima che gli indagati - tra cui l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - ricevessero l'avviso di garanzia. Ladi- a quanto apprende l'Adnkronos - ha pertanto ritenuto di aprire l'indagine per ladi notizie già nella serata di mercoledì.

La Procura di Bergamo. Aperta un'inchiesta per fuga di notizie dopo che mercoledì sera erano usciti i nomi dell'ex premier Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza indagati nell'ambito d ...