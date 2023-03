Covid oggi Italia, 26.684 contagi e 228 morti: bollettino ultima settimana (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono 26.684 i contagi da Coronavirus in Italia del bollettino settimanale di oggi, dal 24 febbraio al 2 marzo, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 228 morti in flessione del 6,6% rispetto alla settimana precedente quando erano 244. Torna a scendere il tasso di positività per Covid-19 in Italia nell’ultima settimana: si attesta al 5%, con una variazione di 0,8 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente (quando era al 5,8%). In aumento, invece, i test eseguiti in 7 giorni: il bollettino ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono 26.684 ida Coronavirus indelle di, dal 24 febbraio al 2 marzo, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 228in flessione del 6,6% rispetto allaprecedente quando erano 244. Torna a scendere il tasso di positività per-19 innell’: si attesta al 5%, con una variazione di 0,8 punti percentuali in meno rispetto allaprecedente (quando era al 5,8%). In aumento, invece, i test eseguiti in 7 giorni: il...

