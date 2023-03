Covid, le carte della Procura: «4000 morti evitabili». Dai ritardi di Conte alle omissioni di Fontana (Di venerdì 3 marzo 2023) Nonostante gli allert dell?Organizzazione mondiale della sanità diffusi a partire dal 5 gennaio 2020, e nonostante fosse in vigore già da 14 anni il piano nazionale per far fronte... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 3 marzo 2023) Nonostante glirt dell?Organizzazione mondialesanità diffusi a partire dal 5 gennaio 2020, e nonostante fosse in vigore già da 14 anni il piano nazionale per far fronte...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Inchiesta di Bergamo - Le carte. Così i dirigenti usavano una società di interpreti per le note in inglese e i gior… - michele_geraci : Saluti dalla #Cina: dopo aver lasciato Roma, ecco le sensazioni a caldo 1) Pulizia. Zero carte e cigarettes 2) Tre… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO LE CHAT DELLA VERGOGNA tutte le carte dell'inchiesta di Bergamo sul Covid “È come Wuhan, m… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Inchiesta di Bergamo - Le carte. Così i dirigenti usavano una società di interpreti per le note in inglese e i giorni… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO LE CHAT DELLA VERGOGNA tutte le carte dell'inchiesta di Bergamo sul Covid “È come Wu… -