Covid. Le accuse dei pm a Conte, Speranza e Fontana (Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - Ritardi, omissioni, errori, bugie. Vista dalla Procura di Bergamo appare un'Italia fragile e senza scudi quella che provò a fermare il drago feroce che inghiottì migliaia di uomini e donne nella provincia più aggredita dal Covid. Le ipotesi di reato più gravi, omicidio ed epidemia, sono a titolo colposo. Difficili da provare nel Contesto di un'emergenza sanitaria, come già dimostrato da altre indagini archiviate, ma ritenute dai magistrati diretti da Antonio Chiappani le sole in grado di definire la posizione giudiziaria di chi guidava il Paese e la Lombardia nella primavera dei fiori sulle tombe del 2020. Ecco che allora le 35 pagine, approdo di un'inchiesta durata tre anni, restituiscono affermazioni come quella che accusa l'ex premier Giuseppe Conte e il ministro Roberto Speranza di aver “cagionato per colpa” ... Leggi su agi (Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - Ritardi, omissioni, errori, bugie. Vista dalla Procura di Bergamo appare un'Italia fragile e senza scudi quella che provò a fermare il drago feroce che inghiottì migliaia di uomini e donne nella provincia più aggredita dal. Le ipotesi di reato più gravi, omicidio ed epidemia, sono a titolo colposo. Difficili da provare nelsto di un'emergenza sanitaria, come già dimostrato da altre indagini archiviate, ma ritenute dai magistrati diretti da Antonio Chiappani le sole in grado di definire la posizione giudiziaria di chi guidava il Paese e la Lombardia nella primavera dei fiori sulle tombe del 2020. Ecco che allora le 35 pagine, approdo di un'inchiesta durata tre anni, restituiscono affermazioni come quella che accusa l'ex premier Giuseppee il ministro Robertodi aver “cagionato per colpa” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, è tra i 19 indagati nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulle… - sulsitodisimone : Covid. Le accuse dei pm a Conte, Speranza e Fontana - HodajahL : RT @Fabio_Carisio: FARSA GIUDIZIARIA SUI MORTI DI COVID A BERGAMO. Accuse a Conte e Speranza per Cavilli Burocratici. Non per le Cure Domic… - Nikiko007 : RT @AStramezzi: Già, le cure negate… FARSA GIUDIZIARIA SUI MORTI DI COVID A BERGAMO. Accuse a Conte e Speranza per Cavilli Burocratici. No… - DanielaZini1 : RT @ImolaOggi: Inchiesta Covid Bergamo, Speranza: 'accuse pesanti ma ho la coscienza a posto. Ho seguito le indicazioni degli esperti' htt… -