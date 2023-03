Covid Italia, Iss: incidenza in calo, sale Rt (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – incidenza in calo, sale invece l’indice di trasmissibilità Covid in Italia. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. E’ “in lieve diminuzione” l’incidenza settimanale del Covid in Italia: a livello nazionale è pari a 45 casi ogni 100mila abitanti (nel periodo 24 febbraio-2 marzo), contro 48 ogni 100mila abitanti (17-23 febbraio, dato definitivo relativo al monitoraggio della scorsa settimana), evidenzia l’Istituto superiore di sanità . sale invece l’indice di trasmissibilità Covid in Italia. Nel periodo 8-21 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici “è stato pari a 0,94 (intervallo 0,85-1,12), in aumento rispetto alla settimana ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) –ininvece l’indice di trasmissibilitàin. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. E’ “in lieve diminuzione” l’settimanale delin: a livello nazionale è pari a 45 casi ogni 100mila abitanti (nel periodo 24 febbraio-2 marzo), contro 48 ogni 100mila abitanti (17-23 febbraio, dato definitivo relativo al monitoraggio della scorsa settimana), evidenzia l’Istituto superiore di sanità .invece l’indice di trasmissibilitàin. Nel periodo 8-21 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici “è stato pari a 0,94 (intervallo 0,85-1,12), in aumento rispetto alla settimana ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : #Putin che cita l'aiuto all'Italia durante la Pandemia, come segno di vicinanza, conferma la necessità di fare chia… - corradoformigli : A tre anni dal covid, tutto è perdonato. La conferma indiscutibile del presidente Attilio Fontana alla guida della… - LaVeritaWeb : Gli uomini di Max pronti a tutto per boicottare l’indagine in Aula. Sanno che Italia viva vuole la presidenza per c… - AleDiomai : @istsupsan @UN @UNRIC_Italia Non vi ho visti schierati contro la discriminazione quando i non vaccinati per il covi… - EmanueleArduino : @fgavazzoni l'Italia non ha mai brillato nell'analisi costi-benefici. Di fronte a una questioni come il covid, tutt… -