Covid Italia, il bollettino settimanale: 26.684 casi e 228 morti. Sale l'indice Rt (Di venerdì 3 marzo 2023) Diminuiscono i contagi, i decessi e anche il tasso di positività. Situazione stabile negli ospedali. Cala ancora l'incidenza nazionale, ma Sale l'indice di trasmissione ...

