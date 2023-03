Covid, il decreto per la zona rossa agli atti della Procura: fu scritto, ma Conte non lo firmò (Di venerdì 3 marzo 2023) Il decreto per istituire la zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro c’era, ma Giuseppe Conte non la firmò. C’è anche questo documento tra le carte dell’inchiesta della Procura di Bergamo per epidemia colposa sulla gestione delle prime fasi del Covid, che vede indagate 19 persone tra le quali l’ex premier, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore della Lombardia attilio Fontana e l’ex assessore assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera. Conte non firmò il decreto sulla zona rossa Covid ad Alzano e Nembro «Ritenuto, pertanto, di estendere le misure urgenti di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Ilper istituire laad Alzano Lombardo e Nembro c’era, ma Giuseppenon la. C’è anche questo documento tra le carte dell’inchiestadi Bergamo per epidemia colposa sulla gestione delle prime fasi del, che vede indagate 19 persone tra le quali l’ex premier, l’ex ministroSalute Roberto Speranza, il governatoreLombardialio Fontana e l’ex assessore assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera.nonilsullaad Alzano e Nembro «Ritenuto, pertanto, di estendere le misure urgenti di ...

