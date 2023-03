Covid | i pm di Bergamo | “Conte e Fontana avevano tutti gli elementi per decidere di estendere la zona rossa”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sia Attilioche Giuseppe“piena consapevolezza della circostanza che l’indicatore R0 avesse raggiunto valore pari a 2, e che nelle zone ad alta incidenza del contagio gli ospedali erano già in grave difficoltà”, ma nonostante ciò non estesero la “” sulla Val Seriana, causando ritardi nelle misure restrittive grazie ai quali ilha potuto diffondersi in maniera più capillare tra la popolazione. Ne sono convinti i pm della Procura di, che hanno iscritto nel registro degli indagati – tra gli altri – l’allora premier e leader del Movimento 5 Stelle, il presidente della Regione Lombardia recentemente rieletto, e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza. I reatistati, condivisi con esponenti del Comitato ...

Infine, l'indagine torna al punto zero dove venne registrato il primo caso dinella provincia. dirigente medico e Francesco Locati e Roberto Cosentina, entrambi dell'ASSTest, vengono ......potrebbe essere una clava politica La chiusura delle indagini della procura diha portato di nuovo all'attenzione di deputati e senatori la commissione di Inchiesta parlamentare sul- ...... insieme ad altri 14 indagati, per aver 'cagionato per colpa la morte' di 57 persone, contagiate dale poi decedute atra il 26 febbraio e il 5 maggio del 2020. L'altra contestazione è ...

Inchiesta Covid, i pm di Bergamo: 'La zona rossa avrebbe evitato morte di 4mila persone' - Cronaca Agenzia ANSA

Nonostante gli allert dell'Organizzazione mondiale della sanità diffusi a partire dal 5 gennaio 2020, e nonostante fosse in vigore già da 14 anni il piano nazionale per far ...