Covid, Gismondo inchioda Speranza: «La madre di tutte le colpe è l'assenza del piano pandemico» Non ha dubbi la virologa Maria Rita Gismondo: «La madre di tutte le colpe è l'assenza di un piano pandemico». Il riferimento è chiaramente all'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione delle prime, drammatiche fasi del Covid, nella quale sono indagati, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza. Proprio a Speranza è imputato il mancato aggiornamento del piano pandemico. Gismondo: «Con un piano pandemico tutti avrebbero saputo cosa fare» «Se il piano pandemico fosse stato aggiornato e ...

