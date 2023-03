Covid: Dg Oms, 'politicizzare indagini su origine virus fa un danno al mondo' (Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 3 mar. (Adnkronos Salute) - "La continua politicizzazione" della 'caccia' alle origini del virus che ha scatenato la pandemia di Covid-19 "ha trasformato quello che dovrebbe essere un processo puramente scientifico in un 'gioco a calcio' geopolitico, che rende solo più difficile il compito" di arrivare alla verità. "E questo rende il mondo meno sicuro". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando in conferenza stampa della "rinnovata attenzione sulle origini della pandemia" di Sars-CoV-2, che si è riaccesa "negli ultimi giorni" con le nuove accuse partite dagli Stati Uniti e indirizzate alla Cina. Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 3 mar. (Adnkronos Salute) - "La continua politicizzazione" della 'caccia' alle origini delche ha scatenato la pandemia di-19 "ha trasformato quello che dovrebbe essere un processo puramente scientifico in un 'gioco a calcio' geopolitico, che rende solo più difficile il compito" di arrivare alla verità. "E questo rende ilmeno sicuro". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando in conferenza stampa della "rinnovata attenzione sulle origini della pandemia" di Sars-CoV-2, che si è riaccesa "negli ultimi giorni" con le nuove accuse partite dagli Stati Uniti e indirizzate alla Cina.

