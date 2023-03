Covid | Crisanti | ' Sono stati fatti errori | non vuole dire ci sia responsabilità penale'

(Di venerdì 3 marzo 2023) - 'La gente comune si aspetta che si dica 'abbiamo sbagliato'. Sicuramente la pandemia ha trovato l'Italia totalmente impreparata, sia nel senso logistico che in senso culturale. Esperti in epidemie ...

della procura di Bergamo ha portato di nuovo all'attenzione di deputati e senatori la commissione di Inchiesta parlamentare sul Covid-19. A sorpresa è arrivato il sì del virologo Andrea Crisanti. Leggi anche Inchiesta Covid Bergamo, Conte: "Ho sempre ascoltato gli scienziati" Inchiesta Covid Bergamo, pm: "Con zona rossa si potevano evitare 4mila morti" Inchiesta Covid Bergamo, Crisanti:

“Oggi mi sento felice e grata, sono sentimenti che ripagano i dolori e le sofferenze degli ultimi tre anni”, ha dichiarato a LaPresse Antonella Sereni, che ha perso il papà per Covid ad Alzano, in pro ..."La gente comune si aspetta che si dica qualcuno 'sì, abbiamo sbagliato'. Sicuramente la pandemia ha trovato l'Italia totalmente impreparata, sia nel senso logistico che in senso culturale. Esperti in ...