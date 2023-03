Covid: atti Conte e Speranza trasmessi a pm Brescia (Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Gli atti di indagine che riguardano la posizione dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza, indagati per epidemia colposa per la gestione del Covid, sono stati trasmessi dalla procura di Bergamo, titolare dell'inchiesta, a quella di Brescia. I magistrati hanno 15 giorni per esaminarli, quindi li invieranno al tribunale dei ministri, formato da un collegio di tre giudici Bresciani, con eventuali richieste. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Glidi indagine che riguardano la posizione dell'ex premier Giuseppee dell'ex ministro della Salute Roberto, indagati per epidemia colposa per la gestione del, sono statidalla procura di Bergamo, titolare dell'inchiesta, a quella di. I magistrati hanno 15 giorni per esaminarli, quindi li invieranno al tribunale dei ministri, formato da un collegio di tre giudicini, con eventuali richieste.

