Covid | 26 684 nuovi positivi e 228 deceduti in una settimana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Covid oggi Italia, 26.684 contagi e 228 morti - infoitinterno : Covid oggi Italia, 26.684 contagi e 228 morti - infoitinterno : Covid oggi Italia, 26.684 contagi e 228 morti - meinklienertopf : RT @sole24ore: ?? Covid in calo: nella settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo ci sono stati 26.684 casi in Italia, -9,4% rispetto alla… - infoitinterno : Covid oggi Italia, 26.684 contagi e 228 morti -

MILANO " Nella settimana tra il 24 febbraio e il 2 marzo in Italia, si registrano 26.nuovi casi positivi, con una variazione di - 9,4% rispetto alla settimana precedente, quando furono 29.443. Sono 228 i deceduti, con una variazione di - 6,6% rispetto alla settimana precedente, ...Sono 26.i contagi da Coronavirus in Italia del bollettino settimanale di oggi, dal 24 febbraio al 2 marzo, secondo i dati e i numeri- regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e ...Sono 26.i nuovi casi diregistrati nella settimana 24 febbraio - 2 marzo 2023 con un calo del 9,4% rispetto alla settimana precedente. In calo anche le vittime, sono 228, - 6,6%. Effettuati 533.212 ...

Covid-19: ministero Salute, 26.684 nuovi casi e 228 decessi in ... Servizio Informazione Religiosa

Riprendono a diminuire i contagi Covid in Italia e si conferma una discesa nel numero di morti. Nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo, si sono registrati 26.684 nuovi casi di Covid-19, in calo de ...MILANO (ITALPRESS) – Nella settimana tra il 24 febbraio e il 2 marzo in Italia, si registrano 26.684 nuovi casi positivi, con una variazione di -9,4% rispetto alla settimana precedente, quando furono ...