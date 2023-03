Covid, 26.684 nuovi positivi e 228 deceduti in una settimana (Di venerdì 3 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Nella settimana tra il 24 febbraio e il 2 marzo in Italia, si registrano 26.684 nuovi casi positivi, con una variazione di -9,4% rispetto alla settimana precedente, quando furono 29.443. Sono 228 i deceduti, con una variazione di -6,6% rispetto alla settimana precedente, che ne segnò 244. 533.212 i tamponi, con una variazione di +5,3% rispetto alla settimana precedente, quando i test furono 506.295. Il tasso di positività è del 5,0% con una variazione di -0,8% rispetto alla settimana precedente (5,8%). (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Nellatra il 24 febbraio e il 2 marzo in Italia, si registrano 26.684casi, con una variazione di -9,4% rispetto allaprecedente, quando furono 29.443. Sono 228 i, con una variazione di -6,6% rispetto allaprecedente, che ne segnò 244. 533.212 i tamponi, con una variazione di +5,3% rispetto allaprecedente, quando i test furono 506.295. Il tasso dità è del 5,0% con una variazione di -0,8% rispetto allaprecedente (5,8%). (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 26.684 nuovi positivi e 228 deceduti in una settimana - - Italpress : Covid, 26.684 nuovi positivi e 228 deceduti in una settimana - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 26.684 nuovi positivi e 228 deceduti in una settimana - - stenartista : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Covid, 26.684 nuovi positivi e 228 deceduti in una settimana - - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 26.684 nuovi positivi e 228 deceduti in una settimana - -